ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن المانحين سيجتمعون في جنيف لجمع 4.3 مليار دولار لتوفير الدعم والحماية لـ 17.3 مليون شخص في اليمن الذي مزقته الحرب والذي لا يزال من بين أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

ونقلت المنظمة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمنظمة، إن الهدنة "أعطت مكاسب حقيقية للناس" بعد سنوات من الموت والنزوح والدمار والمجاعة والمعاناة.

وأضاف "مع ذلك، تستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع حيث لا يزال أكثر من 21 مليون يمني ، أي ثلثي السكان ، بحاجة إلى المساعدة والحماية".

وتابع أن المجتمع الدولي لديه القوة والوسائل لإنهاء هذه الأزمة، ويبدأ ذلك بتمويل نداءنا بالكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة.

ومضى جوتيريش يقول "منذ ما يقرب من ثماني سنوات، تحمل سكان اليمن وطأة القتال بين القوات الحكومية، المدعومة من المملكة العربية السعودية، والمتمردين الحوثيين. كما يهدد الجفاف والفيضانات الشديدة حياة الناس وسلامتهم ورفاههم".

علاوة على ذلك، على الرغم من أن المجتمعات تعمل فوق طاقتها، إلا أن اليمن يستضيف حوالي 100،000 لاجئ وطالب لجوء من دول أخرى مزقتها الحرب، ولا سيما الصومال وإثيوبيا.