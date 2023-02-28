الخارجية: زيارة سامح شكري لسوريا وتركيا رسالة دعم وتضامن

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة سامح شكري لسوريا وتركيا هي رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر للدولتين؛ بعد الزلزال المدمر.

وأضاف خلال مداخلة "الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، أن كان هناك استجابة سريعة وفورية من مصر لمساعدة المناطق المنكوبة في دولتي سوريا وتركيا؛ لافتًا إلى إرسال 1500 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية لسوريا؛ و 1200 طن لتركيا من المساعدات الإغاثية.

وشدد على أهمية اللقاء الذي جمع سامح شكري وزير الخارجية وبشار الأسد رئيس سوريا، قائلًا: "كان لقاء يتمتع بالدعم والمؤازرة والتقدير لما قدمته مصر من مساعدات للأشقاء السوريين".

وأكد أن الحكومة السورية تدرك مساعدات مصر في استضافة اللاجئين السوريين، معقبًا: "مصر تدعم الشعب السوري وتحافظ على هوية ووحدة الدولة السورية وهذه هي المبادئ التي حكمت موقف مصر مع الأزمة السورية".

وأكد أن سياسية مصر واضحة وهي تدعم التضامن العربي، وهي حريصة على الحفاظ على مقدرات الدولة العربية؛ بإلإضافة إلى أن مصر حريصة للتشاور الاشقاء العرب في مواجهة الأزمات خاصة في توقيت يشهد أزمات دولية وعالمية.