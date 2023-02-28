تدريبات عسكرية أمريكية كورية جنوبية وسط توترات مع الشمالية

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن قوات العمليات الخاصة في البلاد ونظيرتها الأمريكية أجرت تدريبات مشتركة، وسط توترات بشأن إطلاق صواريخ كوريا الشمالية.

وأفاد مسئولون، بأن تدريبات "Teak Knife" انطلقت في أوائل شهر فبراير الجاري، داخل معسكر همفريز للقوات الأمريكية في كوريا وقاعدة أوسان الجوية في بيونجتايك، على بُعد 65 كيلومترا جنوب سيول، ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى أوائل شهر مارس المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

ويهدف التمرين إلى تدريب قوات العمليات الخاصة على التسلل إلى أراضي العدو، بما في ذلك الدعم الجوي القريب، وإنقاذ الرهائن، والاستجابة للأزمات الإنسانية والعمليات الأخرى.

وذكرت "يونهاب" أن طائرة أمريكية من طراز "إيه سي-130 جيه"، تُستخدم في التدريب، من أجل تقديم الدعم الناري لقوات العمليات الخاصة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن الجانبان الأمريكي والكوري الجنوبي عن التدريبات.

يشار إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، كشفت قيادة العمليات الخاصة التابعة لقيادة القوات الأمريكية في كوريا، النقاب عن أنها نفذت تدريبات "Teak Knife"، وسط إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية في تلك الفترة.