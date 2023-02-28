تقرير: 187 عملية حجب لخدمات الإنترنت في 35 دولة خلال 2022

كشف تقرير جديد عن عدد قياسي من عمليات تعليق الوصول إلى خدمات الإنترنت العام الماضي، استجابة للاضطرابات السياسية في 35 دولة على مستوى العالم.

ووجد التقرير الصادر عن منظمة "أكسيس ناو" للدفاع عن الحقوق المدنية الرقمية للأفراد، أن 35 دولة قامت بـ187 عملية تعطيل للإنترنت عام 2022 وهو أعلى رقم في عام واحد منذ أن بدأت المنظمة توثيق انقطاع الإنترنت في عام 2016، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات الإغلاق نجمت عن الاحتجاجات وصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما ارتبط عدد أقل بأحداث مثل امتحانات للطلاب وانتخابات.

ووجد التقرير أن الهند احتلت المركز الأول بتسجيلها 84 انقطاعا للإنترنت في عام 2022، مشيرا إلى أن معظم الانقطاعات جاءت في المناطق المتنازع عليها في جامو وكشمير، وكلاهما يعاني من عدم الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن إيران أوقفت خدمات الإنترنت 18 مرة أثناء قمعها للاحتجاجات المناهضة للحكومة، بينما أوقف المجلس العسكري في ميانمار، الإنترنت 7 مرات.

وأوضح التقرير أن الجيش الروسي استخدم الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية لقطع الإنترنت في أوكرانيا 22 مرة، كما بذل جهودا لـ "فرض الرقابة الشديدة على الأقاليم التي يسيطر عليها في أوكرانيا".

وأكد التقرير أن قطع الانترنت الذي فرضته الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي يعد أطول إغلاق سجلته منظمة "أكسيس ناو"، حيث استمر لأكثر من عامين وسط اتهامات بالقتل والاغتصاب والتطهير العرقي.

واستؤنفت خدمات الاتصال والإنترنت في تيجراي بعد توقيع وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، لكنها لا تزال مقطوعة في بعض المناطق.

ونوه التقرير بأن معظم الحكومات التي منعت الوصول إلى خدمات الإنترنت لمواطنيها العام الماضي لديها سجل في اللجوء لقطع الاتصالات عندما تواجه معارضة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الحكومات التي قطعت خدمات الإنترنت عن مواطنيها العام الماضي هي حكومات لديها سجل باللجوء إلى قطع الاتصالات عندما تواجه معارضة.

بدورها، قالت فيليسيا أنطونيو، من منظمة "أكسيس ناو" إن الحكومات تستخدم حجب خدمات الإنترنت كأسلحة للسيطرة ودروع للإفلات من العقاب".

وأضافت: "في عام 2022، في ظل الأنظمة الاستبدادية، سارع أصحاب القوة إلى استخدام هذه التكتيكات القاسية، وتعطيل الإنترنت لتغذية أجنداتهم القمعية".

وأوضح التقرير أن أحد الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت هو انخفاض عدد الدول التي قطعت الإنترنت أثناء الانتخابات حيث قامت بذلك 5 دول فقط العام الماضي مقارنة بـ 12 دولة في عام 2021.

مع ذلك، أعربت منظمة "أكسيس ناو" عن قلقها بشأن 17 عملية انتخابية، بما في ذلك في باكستان والكونغو الديمقراطية وجواتيمالا وزيمبابوي، من المقرر إجراؤها خلال العام الحالي.