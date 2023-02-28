نفى عضو هيئة الاتهام في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عبد القادر البدوي، اليوم الثلاثاء، نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وقال البدوي، في تصريحات لوكالة أنباء «العالم العربي» إن من تم نقله إلى المستشفى هو محمد الحسن شقيق الرئيس السابق، بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأنباء.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن البشير نُقل إلى العناية المركزة، وأنه في «حالة خطرة».



ويخضع البشير حالياً للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن «الانقلاب العسكري» الذي قاده عام 1989.



وتدهورت الحالة الصحية للبشير خلال الفترات السابقة التي خضع فيها للسجن والمحاكمة، ونُقل أكثر من مرة من السجن إلى المستشفى للعلاج.



والأسبوع الماضي، وصف زعيم عسكري بارز في السودان الإطاحة بالسلطات المدنية قبل عامين بـ«الخطأ».



وقال الفريق محمد دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الحاكم في السودان، إن الانقلاب أفاد سياسيا أنصار الرئيس السابق البشير.