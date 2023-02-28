 لإجبارها على التنازل عن حقوقها.. زوج يلقي زوجته من الطابق الثالث في الدقهلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

لإجبارها على التنازل عن حقوقها.. زوج يلقي زوجته من الطابق الثالث في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 10:27 ص

ألقى زوج، زوجته من الطابق الثالث بمنزلهما؛ لخلافات بينهما في الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة مستشفى تأمين الجامعة تفيد وصول سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من عقار.

وتبين من التحريات المبدئية، أن الزوج "ح. م. ح. م"، دفعها من شرفة الدور الثالث؛ لإرغامها على التنازل عن حقوقها الزوجية، وأن الزوجة "ر. ج. ص. ف"، ٣٠ عاما من شبراهور، مركز السنبلاوين، ومصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجرى وضعها تحت الفحص بمستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك