ألقى زوج، زوجته من الطابق الثالث بمنزلهما؛ لخلافات بينهما في الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من نقطة مستشفى تأمين الجامعة تفيد وصول سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من عقار.

وتبين من التحريات المبدئية، أن الزوج "ح. م. ح. م"، دفعها من شرفة الدور الثالث؛ لإرغامها على التنازل عن حقوقها الزوجية، وأن الزوجة "ر. ج. ص. ف"، ٣٠ عاما من شبراهور، مركز السنبلاوين، ومصابة بكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجرى وضعها تحت الفحص بمستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة.