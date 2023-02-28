 عمرو خليل عن تعمير سيناء: كان حلما مؤجلا وتحول لـ«عبور ثاني» - بوابة الشروق
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عمرو خليل عن تعمير سيناء: كان حلما مؤجلا وتحول لـ«عبور ثاني»


نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 8:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 8:42 ص

وصف الإعلامي عمرو خليل، مشهد اصطفاف المعدات المشاركة في عملية إعادة تنمية وإعمار سيناء، بـ"يوم تحقيق الحلم المؤجل ويوم العبور الثاني".

قال عمرو خليل، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، إن :"اليوم هو يوم تحقيق الحلم المؤجل.. حلم كان يراود جميع المصريين منذ تحرير سيناء".

واصل :"طوال 42 سنة منذ تحرير سيناء في 25 أبريل عام 1982، لم تشهد سيناء تنمية حقيقية.,. حتى جاء اليوم لتشهد مصر وسيناء ما شهدته من اصطفاف المعدات لتنمية وتعمير سيناء".

شدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذت القرار للدخول وتعمير سيناء، مضيفًا:" هذا هو الحلم المؤجل الذي سعت إليه الدولة المصرية منذ 2014".


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