ناشد الإعلامي تامر أمين؛ اتحاد الكرة المصري بتقديم استقالته، وذلك على خلفية استمرار إخفاقات الكرة المصرية وتدهور حال اللعبة الشعبية الأولى في مصر، عقب فشل منتخب مصر للشباب وخروجه من دور المجموعات بنقطة وحيدة إثر هزيمتين وتعادل.

ووجه الإعلامي تامر أمين خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الإثنين، رسالة إلى مسئولي اتحاد الكرة قائلا: «السيد جلال علام، وخالد الدرندلي، وحازم إمام ، ومحمد بركات، وباقي الأعضاء»، مختصا بالذكر الثلاثي الأخير مضيفا: «لديكم ما تخافون عليه بمشواركم وسمعتكم.. إنتم منتظرون إيه ؟!».

وواصل حديثه: «منتظرين انهيار ثاني وإخفاق أكثر من كد إيه ، مفيش حاجة منورة من ساعة ما جيتوا، حاجة واحدة إنجاز واحد محصلش، كلوا إخفاق في إخفاق في إخفاق بمنتهى الكسوف والخذلان»، متسائلا عن وجه الاستفادة والحكمة من الاستمرار بقوله: «لو أنا كل يوم إخفاق وهزيمة وخروج من بطولة وهجوم من الإعلام .. طيب أنا ماسك ومتبت آوي في الكرسي ليه؟!».

ورد على سبب تمسكهم بمناصبهم بتبريرهم التضحية من أجل خدمة الكرة المصرية، قائلا: «أنا بقولكم إنتم مبتخدموش أنتم تضرون بالكرة المصرية.. ما يجري هو رجوع للوراء وبلاد أخرى تتقدم سنوات ضوئية للأمام».

وواصل مهاجمته قائلا: «استقيلوا علشان ترحموننا.. وتحافظون على ما تبقى لديكم من بعض الحب والرصيد في الماضي»، مؤكدا أن استمرار اتحاد الكرة؛ هو تدمير لمنظومة الكرة المصرية، واستنفار لغضب الجمهور، مختتما حديثه: «يا كل من له القرار في الدولة المصرية.. أنقذوا كرة القدم في مصر».