أطلقت السلطات الكويتية عبر تطبيق "هويتي" خدمة جديدة تتعلق بهوية العمال، وهي "هوية العامل الذكية".

وأصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بيانا اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنها وفرت خدمة "هوية العامل الذكية" على التطبيق الإلكتروني "هويتي"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتستهدف الهيئة من تلك الخدمة "تمكين الأسرة الكويتية من الإطلاع على بيانات العمالة قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال، بهدف الحد من العمالة السائبة والغش التجاري".

وناشدت الهيئة، "جميع العمالة في القطاع الخاص إلى تفعيل (هوية العامل) عبر تطبيق (هويتي) والإطلاع على بيانات إذن العمل والترخيص التجاري والعنوان التجاري للشركة المسجل عليها العامل".

ولفتت إلى "ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته عبر الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه"، مشددة على "الاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح الـ (QR code) وذلك للرجوع لها عند الحاجة".