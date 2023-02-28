إيقاف الدراسة في مدرسة ابتدائية في ألمانيا بعد إطلاق نار بالقرب منها

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أعلن متحدث باسم الشرطة في مدينة أوسنابروك بولاية سكسونيا السفلى الألمانية اليوم الثلاثاء إيقاف الدراسة في مدرسة ابتدائية بمنطقة برامشه قرب ظهر اليوم بعد إطلاق نار بالقرب منها.

وتم نقل التلاميذ من المدرسة إلى منازلهم بعد توفير حافلات لهذا الغرض.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث أن الأعيرة النارية لم يتم إطلاقها على مبنى المدرسة كما استبعد وجود خطر على الحياة العامة.

وحسب المعلومات المتوافرة حاليا، أطلق رجل الرصاص فأحدث إصابات خطيرة لنفسه ولشخص آخر. وقالت الشرطة إن حياة الشخصين، 16 و81 عاما، معرضة للخطر، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت تصريحات الشرطة، بأنه تم إطلاق الرصاص في قطعة أرض قريبة من المدرسة في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وتم توفير رعاية نفسية للتلاميذ والمدرسين الذين شهدوا الحادث.