الرئيس العراقي: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أكد الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني اللورد طارق أحمد والوفد المرافق له.



وأشار الرئيس، خلال اللقاء، إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها، بما يسهم في توسيع حجم التعاون في مختلف المجالات؛ خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العراقي والبريطاني.



ولفت إلى المعاناة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي للعراقيين سيما المسيحيين والإيزيديين، لافتا إلى أنه على تواصل مع المسيحيين، وهناك جهود تبذل مع المنظمات الدولية لإعادة إعمار مدينة سنجار وإنهاء ملف النازحين وتطبيق اتفاقية سنجار.



وذكر أن الحكومة لديها برنامج طموح يشمل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حال إقرار الموازنة، معرباً عن التطلّع للاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات إعادة إعمار البنى التحتية، وتقديم الخدمات الضرورية ومواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي وآثارهما السلبية على مجالات الحياة.



وأشار رئيس الجمهورية إلى أن علاقات العراق بدول الجوار جيدة وبنّاءة، مؤكدا أن العراق يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



وأعرب الوزير عن أمله بأن يحضر رئيس الجمهورية مراسم احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة ولقائه، حيث أعرب «رشيد» عن تقديره واعتزازه بالدعوة الكريمة.



وجدد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة للعراق في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار، والقيام بدوره المحوري في إرساء السلام إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين.





فخامة الرئيس @LJRashid خلال لقائه وزير الدولة البريطاني @tariqahmadbt : علاقات العراق بدول الجوار جيدة وبنّاءة، والعراق يدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية. pic.twitter.com/EnsRFIeH0b — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) February 28, 2023