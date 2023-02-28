ويز إير المجرية تعلق رحلاتها إلى مولدوفا وسط مخاوف أمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة الطيران المدني في مولدوفا إن شركة الطيران المجرية "ويز إير" ستتجنب مطار العاصمة المولدوفية كيشيناو اعتبارا من 14 مارس لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة في كيشيناو يوم الاثنين إن شركة الطيران أبلغتها ذلك بالبريد الإلكتروني، مضيفة أنها تأسف لقرار ويز. وأوضحت أن جمهورية مولدوفا تبذل كل ما في وسعها لضمان السلامة في مجالها الجوي.

ولم يكن هناك بيان من "ويز إير" في البداية.

وهناك مخاوف متزايدة من أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا يمكن أن تمتد أيضا إلى مولدوفا المجاورة. ويتمركز جنود روس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. وقالت روسيا في الأسبوع الماضي إن أوكرانيا أرادت مهاجمة هذه الوحدة الصغيرة من القوات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن شركة الطيران منخفضة التكلفة "ويز إير" تريد تقديم المزيد من الرحلات الجوية من مدينة ياش الرومانية بالقرب من الحدود نظرا لأن كيشيناو لم تعد وجهة طيران.

وتسيّر "ويز إير" رحلات إلى العديد من المدن في وسط وجنوب شرق أوروبا.

وفي حين تم إلغاء جميع الحركة الجوية في أوكرانيا بسبب الحرب، فإن كيشيناو هي واحدة من أقرب المطارات للأوكرانيين.