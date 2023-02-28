الوكالة الدولية للطاقة تحذر من ارتفاع أسعار الغاز لمستويات قياسية لزيادة الطلب بالصين

حذرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بمعدلات الاستهلاك غير المتوقعة في الصين.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الذي نُشر في باريس اليوم الثلاثاء بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، إلا أنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولاسيما في الصين.

وأشار التقرير إلى أن الصين، باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، رفعت مؤخرا القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا التي كانت قد تسببت في تقليل الطلب المحلي في العام الماضي.

وفي سيناريو يتسم بالتفاؤل، فمن الممكن أن يصل نمو الطلب المتجدد على الغاز الطبيعي المسال في الصين إلى 35%، بحسب ما قالته الوكالة الدولية للطاقة.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منافسة شرسة في الأسواق الدولية، وقد يؤدي إلى عودة أسعار الغاز إلى المستويات غير المستدامة في الصيف الماضي، وهو مصدر قلق خاص بالنسبة للمشترين الأوروبيين.