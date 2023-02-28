زيلينسكي لوزيرة الخزانة الأمريكية: دعمتمونا بقوة خلال الحرب ليس فقط بالسلاح ولكن بالمال

التقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي تقوم بزيارة لأوكرانيا، حيث عبر عن شكره الشديد للدعم الأمريكي لبلاده خلال الحرب ليس فقط بالسلاح ولكن بالمال.

وأعرب زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) عن تقديره الكبير للمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد بدء العمليات العسكرية الروسية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلن في 24 فبراير بتخصيص 9.9 مليار دولار أمريكي لدعم الميزانية المباشر لأوكرانيا في عام 2023.

وأكد زيلينسكي أن هذه الأموال مهمة للغاية، لأنها تسمح لأوكرانيا بتغطية الجزء غير الممول من ميزانية الدولة ودعم شرائح السكان التي هي في أمس الحاجة إليها.



