صحة المنيا تعقد الاجتماع الشهري للجنة السلامة والصحة المهنية

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، عن أن مديرية الصحة عقدت الاجتماع الشهري للجنة السلامة والصحة المهنية، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية، والدكتور ميخائيل ماهر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومديري الإدارات الفنية وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور أسامة الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن الاجتماع ياتي ضمن الاجتماعات الشهرية لمديرية الصحة بالمنيا لمتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية ومناقشة خطة العمل، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومتابعة وسائل الحماية المدنية كطفايات الحريق ومتابعة أعمال وسجلات الصيانة الشهرية.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية وأعمال الحماية المدنية، ووضع إرشادات للسلامة والصحة المهنية، ومتابعة حالة المنشآت وأعمال الصيانة التي تحتاجها، والتوصية لجميع الأقسام بالمديرية باتخاذ إجراءات فيما يواجهه من مشكلات ومتابعة أعمال الكهرباء التي تتم بديوان المديرية.