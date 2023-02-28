البيت الأبيض: الحرب في أوكرانيا ستكون موضوعا مركزيا خلال زيارة شولتس

أعلن البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا ستكون موضوعا مركزيا في الاجتماع المرتقب بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في واشنطن يوم الاثنين: "ستكون الحرب في أوكرانيا موضوعا رئيسيا للمناقشة وهذا سيمنح الرئيس بايدن فرصة أخرى لشكر المستشار وشعب ألمانيا على كل الدعم الذي قدموه لأوكرانيا".

وقال كيربي إن ألمانيا التزمت التزاما قويا وزادت دعمها لأوكرانيا بشكل هادف، كما اتضح مؤخرا من خلال التعهد بدبابات ليوبارد القتالية، على سبيل المثال.

وكانت هناك روايات متضاربة مؤخرا من البيت الأبيض ومستشارية برلين حول كيفية تحقيق التعهد بالدبابات القتالية.

وفي برلين، أكد نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوشنر، يوم الاثنين، بيانا سابقا مفاده أن شولتس لم يجعل تسليم دبابات ليوبارد الألمانية يعتمد على توفير دبابات أبرامز من قبل الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أفاد سابقا على التلفزيون الأمريكي بأن الألمان قد ربطوا هذا بذاك على وجه التحديد.

ومن المقرر أن يزور شولتس يوم الجمعة بايدن في البيت الأبيض للمرة الثانية خلال فترة توليه منصبه منذ نحو 15 شهرا.