وحدة التضامن بجامعة الوادي الجديد تنفذ معرضا للسلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، معرضاً للسلع المختلفة بكلية التربية الذى نظمته وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد، بمقر كلية التربية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بدعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والجامعة، وإشراف الدكتور صلاح هاشم منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية ومستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية.

وقال طنطاوى، إنه يشارك في المعرض ٧ عارضين، ويضم العديد من المنتجات مثل الملابس والمنظفات والمفروشات والإكسسوارات والمشغولات اليدوية والشنط وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة، وسط إقبال كبير من جانب المستهلكين في ظل جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الكبيرة التى تنافس المحلات والمعارض الاخرى حيث تصل الخصومات لـ٥٠%.

وأشار إلى أن المعرض يضم ركن خاص لتجهيز العرائس ويضم مفروشات وملابس وأطقم كما يوجد تخفيضات لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث إن وزارة التضامن تولى إهتماما خاصا برعاية الطلاب داخل الجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن المنتشرة بكل الجامعات والتى توجه الدعم لكل الطلاب من خلال برامجها المختلفة.