وزيرة الهجرة: تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج عظيمة وحققت أقصى الأحلام

قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، على تعديل قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين في الخارج؛ جاء تنفيذا لطلبات المصريين في الخليج، واصفة إياها بالعظيمة والمتميزة؛ التي حققت أقصى أحلام المصريين في الخارج.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين، إلى موافقة مجلس الوزراء على طلبات المصريين في الخليج بهذا الصدد، بناء على الاقتراحات التي تلقتها وزارة الهجرة من خلال التواصل المباشر مع المصريين في الخارج عبر برنامج ساعة مع الوزيرة وزياراتها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأكدت أن التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب خلال الجلسة العامة الإثنين؛ لاقت موافقة الحكومة نظرا لمطابقتها رؤية الوزارة التي تم نقلها إلى السادة النواب مسبقا.

ولفتت إلى اعتماد مجلس النواب 3 تعديلات رئيسية، وعلى رأسها مد الفترة الاستيرادية إلى 5 سنوات بدل من عام واحد، والذي كان يمثل المطلب الأول للمصريين في الخارج، مشيرة إلى مواجهتهم صعوبات في تصدير السيارات نتيجة حظر البنوك السيارات الواقعة تحت بند التقسيط إلا بعد استكمال كامل الأقساط.

وأكدت أن تعديلات القانون؛ تمنح المصريين في الخارج الفرصة في سداد أقساط القروض الشخصية للسيارات بسهولة ويسر طيلة 5 سنوات، هذا فضلا عن مدة فترة التسجيل وربط الوديعة شهرين إضافيين؛ لتنتهي 14 مايو عوضا عن 14 أبريل.

وأوضحت أن الدولة؛ لا تريد إحداث نوع من الإغراق في سوق السيارات المصري بمد الفترة أكثر من لك؛ تجنبا لحدوث أي تأثير على الصناعة الوطنية وخطوط إنتاج الشركات الكبرى العاملة في مصر.

وأكدت أن تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70 %، خاصة لدول الخليج غير المستفيدة من الإعفاءات الجمركية؛ لاقى ردود الأفعال إيجابية على مجموعات المصريين، مشيرة إلى تفاجئ المصريين بالخارج من قيمة التخفيض.