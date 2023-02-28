روبن أوستلوند رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان الـ76

كشف مهرجان كان السينمائي الدولي، عن عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند، رئيسا للجنة التحكيم في الدورة الـ76 للمهرجان الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 27 مايو القادم.

وقال روبن أوستلوند: "أنا سعيد وفخور بشرف رئاسة لجنة التحكيم لمسابقة هذا العام في مهرجان كان.. لا يوجد مكان في عالم الأفلام يكون فيه التوقع قويًا كما يحدث عندما يرتفع الستار عن الأفلام في المنافسة بالمهرجان، وإنه لشرف لي أن أكون جزءًا منه".

وأضاف: "أنا صادق عندما أقول إن ثقافة السينما في أهم حقبة لها على الإطلاق، وللسينما هنا جانب فريد، سأذكر زملائي في لجنة التحكيم بالوظيفة الاجتماعية للسينما. يرتبط الفيلم الجيد بالتجربة الجماعية، ويحفزنا على التفكير ويجعلنا نرغب في مناقشة ما رأيناه، لذلك دعونا نشاهده معًا!".

حصل المخرج السويدي، على جائزة لجنة التحكيم في عام 2014 بمسابقة "نظرة ما"، قبل أن يشارك لاحقا في المسابقة الرسمية ليحصل على السعفة الذهبية مرتين، الأولى عن فيلمه "المربع" خلال الدورة الـ70 للمهرجان، والذى يروي قصة خيالية لتجربة فنية أجراها في بلده الأصلي، ويتناول الفيلم ببراعة حدود الفضاء العام والفن والجوانب الحيوانية داخل أنفسنا، ثم فيلمه التالي الذي فاز بالسعفة العام الماضي "مثلث الحزن" الذي يقدم صورة ساخرة عن فئة الأغنياء الفاحشي الثراء، في عمل يحمل الطابع الترفيهي عبر قصة سفينة سياحية وقعت في عاصفة تعيد ترتيب أوراق الصراع الطبقي في المجتمعات الغربية في أجواء مقززة.

درس روبن أوستلوند، السينما في جوتنبرج، ثم أخرج فيلمه الروائي الأول "الجيتار المنغولي" في عام 2004، وعلى الطريقة الوثائقية يصف الفيلم المصير المتقاطع للمنبوذين في مدينة خيالية تشبه إلى حد كبير جوتنبرج.

كما عرض فيلمه "غير طوعي" فى مسابقة "نظرة ما" في عام 2008، وفيه وضع أوستلوند، الكاميرا على مسافة مناسبة لمراقبة السلوك البشري. بعد ذلك بعامين فاز فيلم "حادثة من قبل البنك" بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الستين.

وقالت إدراة مهرجان كان: "من خلال دعوة روبن أوستلوند لرئاسة لجنة التحكيم، يرغب مهرجان كان في الإشادة بالأفلام التي لا تقبل المساومة والصريحة والتي تتطلب باستمرار أن يتحدى المشاهدون أنفسهم وأن يستمر الفن في ابتكار نفسه".

وأصبح روبن أوستلوند ثالث فائز مرتين بالسعفة الذهبية ليكون رئيسًا للجنة التحكيم، بعد فرانسيس فورد كوبولا وأمير كوستوريكا، وأول من تولى هذا المنصب بعد عام واحد من الإشادة به في المهرجان.