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تعوف على اختيارات صلاح بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب ومدرب في العالم

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 2:55 ص

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن اختيارات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تصويت جائزة ذا بيست للأفضل في العالم 2022، باعتباره قائد منتخب مصر الوطني.

ومنح محمد صلاح في تصويته لجائزة أفضل لاعب في العالم، الصدارة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، ثم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي ثانيًا، وأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيما وضع صلاح كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد في صدارة تصويته لأفضل مدرب في العالم 2022، ثم جاء خلفه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.


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