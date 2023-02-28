 الإمارات.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة في معلبات غذائية - بوابة الشروق
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الإمارات.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة في معلبات غذائية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 3:59 م

 

ألقت شرطة أبوظبي، القبض على شخص حاول تهريب 4.5 مليون قرص من مخدر "الكبتاجون" داخل مُعلبات مواد غذائية محفوظة، قبل شروعه في تهريبها لإحدى الدول.

وقال العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، إنّ العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه به، بعد وصول معلومات من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم بإدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون إلى دولة الإمارات تمهيداً لتهريبها إلى إحدى الدول التي وصفها بـ"الشقيقة".

وأضاف أن فريق مكافحة المخدرات رصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة واستيراده كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية.

وبإتباع الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر، داهم الفريق المتهم وألقى القبض عليه عند وصوله إلى المخزن لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها.

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