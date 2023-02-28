المغرب يوقف سريان حالة الطوارئ الصحية

أوقف المغرب سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ 3 سنوات للتصدي لوباء كورونا، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير، من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة حيث بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة المغربية.

في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للمطارات المغربي، ليل الاثنين، إعفاء المسافرين الوافدين الى المملكة من إبراز البطاقة الصحية، التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.