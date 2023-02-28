 وزيرا خارجية تونس وجزر القمر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية تونس وجزر القمر يبحثان تعزيز التعاون الثنائي


نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 5:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 5:18 ص

تلقّى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اتصالا هاتفيا من ظُهير ذو الكمال، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزُر القمر، الذي تتولّى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي.
و هنّأ وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزُر القمر نبيل عمّار بنيله ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد ، متمنيا له التوفيق والنّجاح في مهامّه.
جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم " الاثنين"
كما استعرض الوزيران - خلال الاتصال- متانة الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على ما توليه تونس من أهمية لتوثيق تلك العلاقات، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
وشدّد الوزيران على تكثيف التنسيق والتّشاور بين البلدين بخصوص القضايا المطروحة في الانتماء المشتركة، خاصة الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحدّيات الموجودة ومن
بينها مسألة الهجرة.


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