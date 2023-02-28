 غدا.. أصحاب الهمم وأنامل أوركسترا الأطفال في حفل فنى بأوبرا الاسكندرية - بوابة الشروق
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غدا.. أصحاب الهمم وأنامل أوركسترا الأطفال في حفل فنى بأوبرا الاسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 1:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 فبراير 2023 - 1:17 ص

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية، مساء غد الثلاثاء، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية، لفصل ذوي القدرات الخاصة، واوركسترا الأطفال والشباب.

 يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أبرز الأغاني الوطنية لفصل أصحاب الهمم تدريب ميرفت همام، منها "حديث الصباح والمساء"، يالينا، عطشان يا أسمراني، عيني بترف، حلوين من يومنا، نقابل ناس، زي الهوى، بيت العز، حلوة يا بلدي، امسك في حلمك، قادرين نعملنا، شكرا وغيرها.

كما يقدم أوركسترا الشباب والأطفال تدريب وقيادة دكتورة نيفين المحمودي باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين.

 

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