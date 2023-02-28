الجامعة العربية تعقد اجتماعا مع الأمم المتحدة لمكافحة تغيرات المناخ

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة الاجتماع الـ15 للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة، تحت عنوان "التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي"، وذلك تنفيذاً لقرار الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وقرار الدورة 77 لجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 29 ممثلا عن المنظمات العربية والأممية، إضافة إلى القطاعات المختلفة من المنظمتين ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومنير ثابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".

وناقش المشاركون عددا من الموضوعات من بينها "مخرجات مؤتمر المناخ Cop27 والتآزر بين الاتفاقيات الدولية الثلاث والخاصة بتغير المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، وانعكاساتهما على المنطقة العربية والحد من الكوارث والإنذار المبكر، والأمن المناخي واستدامة السلام".

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع برامج عن أنشطة مشتركة يتم تنفيذها في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.