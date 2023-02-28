الصين تتهم الرئيس السابق لـ تشاينا ميرتشانتس بنك بتلقي رشاوى ضخمة

وجهت السلطات الصينية للرئيس السابق لـ"تشاينا ميرتشانتس بنك"، تيان هويو، اتهامات بارتكاب انتهاكات مشتبه بها، منها تلقي رشاوى والتداول بناء على معلومات داخلية، بعد تحقيق استمر لمدة عام تقريبا مع المسؤول السابق في أكبر بنك تجزئة في البلاد.

وقالت النيابة الشعبية العليا الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مقاضاة تيان البالغ من العمر 57 عاما باتهامات تشمل أيضا إساءة استخدام السلطة وتسريب معلومات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم اعتقال تيان وطرده من الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي.

وتكثف بكين جهودها لتطهير نظامها المالي البالغ حجمه 60 تريليون دولار، حيث تؤكد السلطات على الحاجة إلى منع المخاطر الممنهجة وحماية الاستقرار المالي بينما تسعى جاهدة لإعادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي من جديد.

ويُزعم أن تيان استغل مناصبه في شركات، منها الذراع الائتمانية لشركة "تشاينا سيندا لإدارة الأصول" و"تشاينا ميرتشانتس بنك" لجمع رشاوى "ضخمة" مقابل موافقات على القروض والمشاريع، بحسب البيان.

وقالت السلطات إن سوء سلوك تيان أضر بشدة بالمصالح الوطنية.