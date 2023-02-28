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احتل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، المركز 14 في قائمة أفضل لاعب في العالم وأكثر ترتيب متراجع للفرعون منذ انضمامه إلى ليفربول.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم بحفل ذا بيست المُنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في العالم..

1– ليونيل ميسي: 52 نقطة

2- كيليان مبابي : 44 نقطة

3- كريم بنزيما: 34 نقطة

4- لوكا مودريتش: 28 نقطة

5- إيرلينج هالاند 24 نقطة

6- ساديو ماني: 19 نقطة

7- جوليان ألفاريز: 17 نقطة

8 - أشرف حكيمي: 15 نقطة

9- نيمار: 13 نقطة

10 - كيفن دي بروين: 10 نقاط

11- فينيسوس جونيور: 10 نقاط

12- روبرت ليفاندوفسكي: 7 نقاط

13- جود بيلينجهام: 3 نقاط

14 - محمد صلاح: نقطتان