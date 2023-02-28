الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الشركات المدمرة للمناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إلى مساءلة "الشركات المدمرة للمناخ" من خلال الطعون القانونية في تصريحاته أمام مجلس حقوق الإنسان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحاته أمام مجلس حقوق الإنسان والتي نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أرحب بالتحركات نحو المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك تلك التي يرتكبها القطاع الخاص، لافتا إن التحديات القانونية ضد الشركات المدمرة للمناخ هي خطوة مهمة إلى الأمام".

وتابع: "يجب على منتجي الوقود الأحفوري ومموليهم أن يفهموا حقيقة واحدة بسيطة: السعي لتحقيق الأرباح الضخمة عندما يفقد الكثير من الناس حياتهم وحقوقهم، الآن وفي المستقبل، أمر غير مقبول تمامًا".

كما قال جوتيريش إن الوقت قد حان "للدفاع" عن حقوق الإنسان في كل مكان، خاصة وأن الحرب في أوكرانيا تدخل عامها الثاني. إن الدفاع عن حقوق الإنسان يمكن أن يحل العديد من القضايا، من أزمة تغير المناخ إلى تحديات التكنولوجيا.

وأضاف "حقوق الإنسان ليست رفاهية يمكن تركها حتى نجد حلاً لمشاكل العالم الأخرى، هي الحل للعديد من مشاكل العالم الأخرى".

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، ويتألف من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويعقد المجلس ثلاث جلسات على الأقل في العام يمكن أن تستمر كل منها أسابيع، وقد بدأ جلسته الثانية والخمسين اليوم الاثنين.



