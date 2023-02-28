تصاعد إضرابات يوم إعلان الموازنة في بريطانيا بعد انضمام 33 ألف موظف مدني

صوت حوالي 33 ألف موظف حكومي بريطاني من أجل الإضراب بشأن الأجور، وسينضمون إلى 100 ألف موظف حكومي آخرين يعتزمون الإضراب منتصف مارس المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نقابة الخدمات العامة والتجارية في البلاد قولها، في بيان اليوم الثلاثاء، إن موظفي هيئة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية ودار سجلات عموم الشركات ولجنة جودة الرعاية صوتوا لصالح الإضراب.

وتابع الاتحاد، أنه تحول في الموقف بعد أن فشل أعضاء الاتحاد في التوصل بأنفسهم إلى نسبة الأصوات اللازمة لاتخاذ إجراء عندما قاموا بالتصويت في نوفمبر الماضي ردا على زيادات في الأجور بنحو 3%.

ونوه بأنه تم تحديد 15 مارس المقبل كموعد للإضراب المهني ليتزامن مع موعد إعلان وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت للموازنة السنوية، ويزيد من الضغط على هانت لتقديم تنازلات في سلسلة من النزاعات طويلة الأمد مع عمال القطاع العام من الممرضات إلى مسئولي الضرائب.

وتطالب الاتحادات بمرتبات تواكب التضخم، لكن هانت يدفع بأنه إذا كان كريما للغاية، فإنه يخاطر بإدامة زيادة الأسعار.

ويعتزم المعلمون وصغار الأطباء وعمال مترو أنفاق لندن أيضا للإضراب في يوم إعلان الموازنة.