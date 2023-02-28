مستشار الرئيس: اقترحت خط إنتاج للطاقة الشمسية صناعة مصرية

أكد الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أنه تقدم بمقترح بخصوص مشروع للطاقة الشمسية في مصر، منوهًا بأن هذا مشروع يوفر على مصر كثيرًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الإثنين، أن هذا المشروع لم يطبق في أي دولة أخرى، ومن الممكن أن يكون هو المشروع الرائد في مصر.

وأوضح أن هناك مشروع مماثل لهذا المشروع مطبق في إسبانيا، إلا أنها لا تمتلك تركيز وقوة الشمس في مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع يعني وجود خط إنتاج محطات الطاقة الشمسية ويكون صناعة مصرية، منوهًا بأن كل محطات الكهرباء في مصر مستوردة من الخارج والوقود أيضًا مستورد من الخارج.