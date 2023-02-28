وزير خارجية إسرائيل يزور ألمانيا اليوم

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، برلين، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تركز على منع إيران من حيازة أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الوزيرين سوف يعقدان مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء في منتصف اليوم تقريبا.

وكانت إيران قد توصلت خلال عام 2015 لاتفاق مع الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وينص الاتفاق على تقييد برنامج إيران النووي، والحد من تخصيب اليورانيوم على وجه الخصوص.

وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق خلال عام 2018 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تنتهك طهران بصورة تدريجية بنود الاتفاق. وتواجه محاولات إحياء الاتفاق عوائق منذ أشهر.

ويعتزم كوهين زيارة النصب التذكاري لمحرقة النازية (الهولوكوست) في برلين، وسيلتقي ممثلين عن الجالية اليهودية. وقال "سنحافظ على العلاقات المهمة مع ألمانيا على المستوى الثنائي والأوروبي والدولي".