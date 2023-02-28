وزيرة ألمانية تطرح مبادئ توجيهية لسياسة خارجية نسوية

من المقرر أن يلعب مفهوم السياسة الخارجية النسوية دورا رئيسيا في عمل وزارة الخارجية الألمانية في المستقبل، وفقا لخطط وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي أعدت مجموعة من المبادئ التوجيهية وتخطط لتعيين سفيرة للتعامل مع هذه القضية.

وكتبت بيربوك في مقدمة المبادئ التوجيهية الجديدة، والتي أتيحت نسخة نهائية منها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين: "نحن نتبع سياسة خارجية نسوية لأنها ضرورية للغاية، لأن الرجال والنساء لا يزالون لا يعاملون على قدم المساواة في جميع أنحاء العالم".

وتخطط الوزيرة لتقديم المفهوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، بجانب وزيرة التنمية سفينيا شولتسه.

وكتبت بيربوك في الوثيقة المكونة من 80 صفحة: "حقوق المرأة هي مؤشر على حالة مجتمعاتنا".

وتسعى السياسة الخارجية النسوية إلى تحقيق المساواة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وفقا للوزيرة التي تؤكد أن المفهوم "ليس سياسة خارجية للمرأة، بل لجميع أفراد المجتمع".

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الألمانية، فإن "السياسة الخارجية النسوية تقوم على الاقتناع بأن المساواة بين الجنسين والمشاركة المتساوية هي شروط مسبقة للسلام والأمن على المدى الطويل في العالم".

وفي هذا السياق، يتمثل الهدف في "تعزيز حقوق وتمثيل وموارد النساء والفئات المهمشة، فضلا عن تعزيز التنوع".

وتم تصميم المبادئ التوجيهية الجديدة "لتشكيل أساليب العمل الداخلية (للوزارة) ومساعدتنا على تشكيل "رد فعل نسوي"، حسبما كتبت بيربوك.

وتخطط الوزيرة لتنفيذ سياسة خارجية نسوية، لتطوير أساليب وهياكل عمل جديدة في وزارة الخارجية. وتتطلع من بين أمور أخرى، إلى استحداث منصب "سفيرة وزارة الخارجية للسياسة الخارجية النسوية".

وتشرح بيربوك قائلة: "سنعمل بجد لإعطاء خدمتنا الخارجية وجها أكثر أنوثة وزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية".

والهدف المعلن للوزيرة هو توزيع 80% من أموال المشروع بطريقة "تراعي الفوارق بين الجنسين" بحلول نهاية الفترة التشريعية في عام 2025 ، لضمان معالجة مخاوف المرأة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص ستة مبادئ توجيهية للعمل المستقبلي في السياسة الخارجية، من بين أمور أخرى، على أن الوزارة يجب أن "تدمج وجهات نظر النساء والفئات المهمشة في عملنا العالمي من أجل السلام والأمن".