تبون: الجزائر بإمكانها تحقيق اكتفائها الغذائي في غضون 2025

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بإمكانياتها وبمؤهلاتها، قادرة اليوم على تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء في أفق 2024-2025.

وقال تبون، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسات الوطنية للزراعة: "أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، سنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025".

ونوّه الرئيس الجزائري بأن استقلالية القرار السياسي للدول مرهون بضمان أمنها الغذائي، معبرًا في الوقت ذاته عن ارتياحه لما تحقق من نتائج ايجابية خلال السنوات الاخيرة في قطاع الزراعة "الذي ساهم بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في 2022، حيث بلغت الانتاج الزراعي نحو 34 مليار دولار أي بزيادة 38% مقارنة بعام 2021".

كما كشف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الانتاج الوطني بلغت 75%، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 2.7 مليون عامل.