على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم أجمع، إلا أن انعكس ذلك إيجابيا على مؤشرات السياحة في أوروبا، إذ حققت فرنسا رقما قياسيا في عائدات السياحة خلال عام 2022.

وأظهرت إحصائيات، مؤشرات السياحة في أوروبا خلال عام 2022، أن فرنسا، حققت خلال عام 2022، رقما قياسياً في عائدات السياحة، بقيمة 57.9 مليار يورو، خلال 2022 على الرغم من تحديات الحرب الأوكرانية، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.

ووفقًا للوكالة الفرنسية للسفر "أتو فرانس" المتخصصة في الترويج السياحي الفرنسي، فإن إسبانيا لا تزال تتفوق على فرنسا "التي استعادت قيادتها الأوروبية في عام 2022".

وأوضحت الوكالة أن فرنسا، حققت عائدا سياحيا بلغ نحو 57.9 مليار يورو في عام 2022 بفضل السياحة الدولية، وهي عائدات "قياسية" لكنها لا تزال أقل من تلك التي حققتها المنافس الإسباني.

وتابعت: "في نهاية ديسمبر 2022، ارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو مقارنة بمستواها لعام 2019".

وأضافت:"هذه النتيجة تفسر من خلال عودة العملاء الأوروبيين والأمريكيين، ولكن أيضًا من خلال التضخم، الذي يزيد بشكل طردي مع العائدات في القيمة".

من ناحية أخرى، لا يزال تدفق المسافرين "من آسيا، ولا سيما من الصين أو اليابان، ضعيفًا للغاية"، بحسب الموقع الفرنسي.

وعلى صعيد عائدات السياحة الدولية، لا تزال فرنسا متأخرة عن إسبانيا "التي استعادت ريادتها الأوروبية في عام 2022" منذ أن جمعت مدريد بالفعل 64.8 مليار يورو في نهاية نوفمبر.

ومن بين العملاء الأجانب الذين أنفقوا أكثر في فرنسا في عام 2022، سائحون من ثلاث دول مجاورة: بلجيكا بـ 7.3 مليار يورو، وألمانيا بـ 6.5 مليار ، والمملكة المتحدة بـ 6.2 مليار يورو، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بـ 5.6 مليار دولار في الإنفاق التراكمي في عام 2022.

وبعد نشاط "جيد" خلال عطلة عيد الميلاد وفي المناطق الجبلية في فرنسا، على الرغم من "ضعف الغطاء الثلجي أو حتى غيابه" في البداية، تتطلع الوكالة الفرنسية للسفر لبعض التفاؤل، إلى الربع الأول من عام 2023، على الرغم من السياق الذي لا يزال صعبًا اقتصاديًا (التضخم) وجيوسياسيا، مع الحرب في أوكرانيا.