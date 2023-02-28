رئيس وزراء المجر: أمامنا فرصة كبيرة لتطوير العلاقات مع مصر

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن بلاده أمام فرصة كبيرة لتطوير العلاقات مع مصر لزيادة الارتباط والتواصل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن المجر ممتنة لمصر في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر أن بلاده تسعى لمساعدة كل الشعوب لتعيش بكرامة على أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف واضح من الهجرة غير الشرعية.

وتأتي زيارة رئيس وزراء المجر إلى القاهرة في إطار حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق تعاونها مع الدول التي تربطها بها علاقات جيدة أو الدول التي تشغل مكانا متناميا على خريطة العالم سياسيا واقتصاديا كما هو الحال بالنسبة إلى المجر التي انضمت خلال السنوات الأخيرة للاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.