احتجاجات ضد إقامة مساكن مؤقتة لـ 500 لاجئ في شمال شرقي ألمانيا

تظاهر مئات الأشخاص مساء الاثنين ضد إقامة مساكن مؤقتة لـ 500 لاجئ في مدينة جرايفسفالد شمال شرقي ألمانيا في ولاية مكلنبورج فوربومرن.

ووفقا لتقديرات الشرطة، تجمع حوالي 500 شخص في موقع الإقامة المخطط له في المنطقة المركزية المعروفة باسم اوستسيفيرتيل، أو حي بحر البلطيق. وتجمع نحو 30 شخصا في مظاهرة مضادة.

وكان من بين المتظاهرين الذين احتجوا على الخطط حوالي 20 مشاركا من اليمين المتطرف، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

وعقد اجتماع لمجلس مقاطعة أوستسيفيرتل في مدرسة مجاورة للموقع مساء الاثنين لمناقشة الخطط. وبسبب الحشد الكبير، كان لا بد من تقييد الوصول. وكانت هناك حشود عند بوابة المدرسة.

كما حضر عمدة جرايفسفالد، شتيفان فاسبيندر، الاجتماع وواجه استياء المتظاهرين من الخطط خارج مبنى المدرسة وفي الاجتماع.

وقال إنه كان من المفترض في الأصل أن يكون هناك مزيد من الوقت لمناقشة الخطط.

وفي ولاية مكلنبورج فوربومرن، كانت هناك عدة احتجاجات ضد إيواء اللاجئين في الأسابيع الأخيرة، كان بعضها عنيفا.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أثارت أعمال شغب ضجة في اجتماع ضد بناء مساكن لـ 400 لاجئ في أوبال، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 500 نسمة في منطقة شمال غرب مكلنبورج.

ووفقا للشرطة، كان ممثلو الطيف السياسي اليميني المتطرف في الموقع أيضا.