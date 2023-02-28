الولايات المتحدة والدومينيكان يعملان معا على مكافحة الأمراض والفساد وتغير المناخ

قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إن جمهورية الدومينيكان صديقًا وشريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال بلينكن بمناسبة يوم الاستقلال في الدومينيكان - وفق ما نقله موقع وزارة الخارجية الأمريكية - إن بلدينا متربطان ارتباطا وثيقا حيث يعتبر أكثر من مليوني شخص من أصل دومينيكاني الولايات المتحدة وطنهم ويزور أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي جمهورية الدومينيكان كل عام.

وأضاف "كما أننا نتشارك في إيمان عميق وثابت بقدرة الحكومة الديمقراطية على توفير مستقبل صحي ومزدهر ومنصف لأنفسنا وأطفالنا".

وأشار إلى أن البلدين يعملان معا على مكافحة الأمراض والفساد واتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ من خلال الشراكة بين "الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي للتصدي لأزمة المناخ"وتعميق الروابط الاقتصادية.



