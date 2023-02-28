شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع من سماه بـ"العدو".



وقال بوتين خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع قادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة ومساعدة المدنيين.



وأضاف أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.



وتابع: "قواتنا المسلحة اكتسبت خبرة قتالية لا تقدر بثمن. وكذلك جمع جهاز الأمن الفدرالي وأجهزتنا الخاصة الأخرى خلال العام الماضي نفس الخبرة".



واستطرد: "يجب أن يستمر العمل لكشف وإيقاف عمل أولئك الذين يستخدمون الإنترنت وشبكات التواصل لاجتماعي للدعاية وأيديولوجية الإرهاب والتطرف، الذين يحاولون إشراك مواطنينا في الجماعات الإرهابية. بالطبع، أنا وأنتم نعلم جيداً أن الفئة الأكثر ضعفاً هنا هم الشباب".



كما شكر بوتين جميع موظفي الأجهزة الأمنية الخاصة، وخاصة أولئك الذين عملوا في المقدمة في منطقة ما تسميها روسيا "العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب على أوكرانيا.



وقال الرئيس الروسي: "أود أن أشكر القادة وجميع العاملين في الدائرة، وخاصة أولئك الذين عملوا في الخطوط الأمامية، وفي الأراضي المحررة، وفي منطقة خط المواجهة، وخلف خطوط العدو. أود أن أشكركم أيها الرفاق الأعزاء على هذا العمل وعلى شجاعتكم الشخصية واحترافكم وتصميمكم على ضمان أمن روسيا".



وشدد بوتين، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص في مراقبة الحدود الروسية الأوكرانية من قبل حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.