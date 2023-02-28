النمسا تسجل 4891 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

سجلت النمسا 4891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و901 ألف و938، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و872.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و369 ألفا و447 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.