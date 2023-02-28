محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لكوبري B أعلى السكة الحديد بتكلفة 70 مليون جنيه

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة، بتفقد الأعمال الإنشائية "توسعات" بمدرسة الشهيد عبد السلام عبد المجيد الابتدائية بميت أبو شيخة بمركز ومدينة قويسنا، بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 56%.

جاء ذلك خلال متابعته لجميع المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، ورافقه الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتابع المحافظ، الموقف التنفيذي لحجم الأعمال الإنشائية بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لجناح جديد عبارة عن 4 أدوار جديدة، ومن المقرر إنشاء 6 فصول جديدة ضمن أعمال التوسعات؛ ليصبح الإجمالي 24 فصلا دراسيا، و6 بمرحلة رياض أطفال، و18 بالمرحلة الابتدائية على مساحة إجمالية أكثر من 3000 متر، والانتهاء من الأعمال نهاية العام الحالي تمهيداً لدخولها الخدمة.

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال، بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المقرر.

وبدورها، أوضحت مدير عام هيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جار تنفيذ أعمال التوسعات والإحلال الجزئي والصيانة لمدارس (تامر عبد الرؤوف جعفر للتعليم الأساسي بناحية بني غريان، والمنصورية الابتدائية، والشهيد أحمد حامد عبد الدايم الإعدادية بشبرا بخوم، وكفر أبو الحسن الابتدائي، وعبد الله محمد عبد السلام عيسى للتعليم الأساسي بكفر ميت العبسى)، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمركز ومدينة قويسنا، بقيمة تعاقدية تقارب 37 مليون جنيه.

وخلال الجولة، تابع محافظ المنوفية، التشغيل التجريبي لكوبري (B) أعلى السكة الحديد بمدينة قويسنا، بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة تنفيذ 100% وبطول 525 مترا وبتكلفة 70 مليون جنيه، والذي يربط غرب المدينة وشرقها والمتجه من شارع العهد الجديد نزولا بشارع التحرير؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات والحد من الاختناقات داخل المدينة.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي عن حجم الأعمال التي تم تنفيذها والتي تضمنت الأعمال التصميمية والإنشائية للكوبري، وأعمال الرصف والتخطيط وتأمين سلامة المرور، وجار نهو الأعمال بكوبري (A) بطول 460 مترا وبتكلفة 66 مليون جنيه والمتجه من شارع التحرير نزولاً بشارع عبد المحسن الصباحي؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات.

ووجه بوضع تصور لتطوير امتداد كوبري (B) بشارع العهد الجديد من أعمال توسعة وزراعة أعمدة ديكورية للارتقاء بالمظهر العام، وتركيب لوحات مرورية لإرشاد المواطنين وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة قويسنا بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع مستوى النظافة بالمدينة، وخاصة منطقة العهد الجديد.