الاستخبارات الإيطالية: وجود سفن الإنقاذ بمياه المتوسط ميزة لوجستية لمهربي البشر

أشار تقرير للاستخبارات الإيطالية إلى أن وجود سفن للإنقاذ بمياه البحر المتوسط، يعد ميزة لوجستية لمهربي البشر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آكي" الايطالية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية، أن "وجود سفن في مناطق البحث والإنقاذ، على وجه الخصوص بالمياه الليبية، يعتبر ميزة لوجستية للمنظمات الإجرامية لتهريب المهاجرين، مما يسمح لها بتكييف أسلوب العمل والحد من جودة القوارب المستخدمة من أجل زيادة الأرباح، مع تعريض الأشخاص الموجودين على متنها لخطر أكبر يتمثل في تحطم تلك القوارب".

وبحسب التقرير السنوي بشأن سياسة أمن المعلومات، فإنه "على الرغم من أن الزيادة الأكثر أهمية في أنشطة الإنقاذ البحري خلال عام 2022 تتعلق بعمل مؤسسي (على سبيل المثال فرونتكس الاوروبية وخفر السواحل والشرطة المالية)، فقد كانت هناك أيضا زيادة في عمليات الإنقاذ البحري التي نفذتها سفن المنظمات غير الحكومية في مناطق البحث والإنقاذ، ولا سيما في ليبيا".

وأشار التقرير إلى أنه "غالبا ما يتم الإعلان عن أنشطة البحث والإنقاذ على الشبكات الاجتماعية من قبل ميسري الهجرة غير النظامية كضمان لمزيد من الأمان في الرحلة إلى أوروبا" عبر البحر المتوسط.