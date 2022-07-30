المسابقات ترفض طلب الأهلي بتأجيل مباراة المقاولون العرب

رفضت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والمكلفة بالإشراف على بطولة الدوري الممتاز، الطلب الذي تقدم به مسئولو النادي الأهلي، لتأجيل مباراة المقاولون العرب، من أجل تجهيز الفريق لمبارياته الإفريقية الهامة.

وأكدت المسابقات أن لدى الأهلي عدد كافٍ من المؤجلات، التي تجعل من الصعوبة تأجيل أي مواجهة أخرى يحتاجها الفريق، حتى وإن كانت تتخلل المباريات الإفريقية المضغوطة للأحمر، وذلك في ظل رغبة مسئولو الكرة المصرية في إنهاء الموسم الجاري قبل نهاية شهر يونيو.

واشتكى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي من ضغط المباريات في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على تدريب الفريق، وسد ثغراته، ومعالجة أخطاء اللاعبين، في ظل خوض مباراة كل يومين.

وأكد المدرب السويسري أن ضغط المباريات يؤثر على الحالة الفنية للأحمر، الذي بات مُطالبًا بتحقيق النتائج الإيجابية بشكل متتالي، بعد دخوله في مرحلة الجد، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وأصبح الأهلي مُطالبًا بعدم التفريط في المزيد من النقاط بدوري أبطال إفريقيا، تفاديًا للخروج المبكر من البطولة، بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في أولى مبارياته، ثم التعادل في القاهرة مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة.