كينيا تلغى تجميد الصفقات الجديدة بقطاع الكهرباء لدعم الطاقة الخضراء

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ألغت كينيا التجميد المفروض على الصفقات الجديدة بشأن إمدادات الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة قدرات توليد الطاقة النظيفة

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكينية ستسعى للحصول على عطاءات من شركات من أجل بناء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة الخضراء؛ "لمنح المستهلكين ميزة المنافسة في الأسعار"، وفقًا لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء من مقر الرئاسة الكينية بالعاصمة نيروبي.

وتحاول كينيا زيادة قدرة توليد الكهرباء وسط أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود في منطقة القرن الأفريقي.

وأدى نقص الأمطار إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية الرخيصة وأدى إلى زيادة استخدام الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الحرارية الأكثر تكلفة.