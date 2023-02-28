محمود مسلم يوزع جوائز على عدد من مشاهدي dmc بمناسبة عيد ميلادها السادس

سلّم الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة قنوات "dmc"، عدد من مشاهدي القناة جوائز بمناسبة احتفالية عيد ميلاد القناة السادس، الذي كانت قد احتفلت به أسرة القناة 14 يناير الماضي.

تسلم الفائزين البالغ عددهم 20 شخصًا من جمهور القناة، الجوائز داخل ستديو القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسط ترحيب وفرحة كبيرة من الدكتور محمود مسلم وحضور عدد كبير من العاملين بالقناة، وذلك في إطار التقليد السنوي للاحتفال بعيد ميلاد القناة.

عبر الفائزون عن فرحتهم الشديدة بالجوائز ومدى حبهم لقناة "dmc" وبرامجها المختلفة، وطالبوا بالاستمرار في استمرارية البرامج الخاصة بالمسابقات على مدار العام.

من جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الشبكة، على سعادته بالتنوع العمري والجغرافي للفائزين، مما يعكس تنوع الجمهور من مشاهدي القناة

وشارك عدد من الفنانين شبكة "dmc" في احتفالية عيد ميلادها السادس من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع، واجتمع كل مذيعي القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين وتم إطلاق المسابقة خلال الاحتفالية.

يذكر أنه قبل 6 سنوات انطلقت شبكة "dmc" الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية متميزة، حتى امتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.