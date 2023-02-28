كوريا الجنوبية تسجل أقل من 11 ألف إصابة بكورونا لليوم السادس

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ظلت حالات "كوفيد 19" الجديدة في كوريا الجنوبية أقل من 11 ألفا لليوم السادس على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد تباطؤا تدريجيا في وتيرة الإصابات.

وأضافت البلاد 10 آلاف و817 إصابة جديدة بكوفيد 19، بينها 30 إصابة من الخارج، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 30 مليونا و513 ألفا و721 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وجاءت الحصيلة اليومية أعلى قليلا من المتوسط الأسبوعي البالغ 9725 ولكنها أقل بأكثر من ألف إصابة عما جرى تسجيله الأسبوع الماضي.

وينتشر الفيروس بشكل أبطأ ، على الرغم من رفع الارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة في أواخر الشهر الماضي.

كما سجلت كوريا الجنوبية 16 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و977.

وبلغ عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة 164 مريضا ارتفاعا من 163 في اليوم السابق.