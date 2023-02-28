الولايات المتحدة تحذّر الصين من تقديم أي دعم اقتصادي أو عسكري إلى روسيا

حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم / الإثنين / الصين من تقديم أي دعم اقتصادي أو عسكري إلى روسيا قائلة إن "تداعيات ذلك ستكون حادة".

وفي مقابلة خاصة مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أضافت جانيت يلين أنها تتوقع سير الاقتصاد الروسي إلى المزيد من الضعف خلال الفترة المقبلة "في الوقت الذي تفقد فيه روسيا الاستثمارات الأجنبية وتقوم أيضاً بضخ احتياطياتها".

وتابعت يلين أن إحدى الأسباب الأخرى التي ستقود خلال الفترة المقبلة إلى ركود الاقتصاد الروسي هو حاجة البلاد إلى "تجديد المعدات العسكرية التي تم تدميرها خلال هجماتهم على أوكرانيا".

وحذّرت الوزيرة الأمريكية من أن أي دعم صيني اقتصادي أو عسكري لروسيا سوف يجلب "تداعيات حادة"، مشيرة إلى أن واشنطن لن تتسامح مع أية دولة تخرق العقوبات المفروضة على روسيا.

وشددت الوزيرة "نحن واضحون مع الحكومة الصينية وبيّنا للشركات الصينية والمؤسسات المالية أن تداعيات انتهاك هذه العقوبات ستكون حادة للغاية".



