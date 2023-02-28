السلطات التركية تخلي مبانى مستشفيات بإسطنبول بسبب آثار الزلزال

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بدأت السلطات في إسطنبول في إخلاء مبنيين لمستشفيين كبيرين في المدينة بسبب أضرار هيكلية وانخفاض معايير السلامة الناجم عن زلزال قوى وقع مؤخرا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في هطاي، اليوم الثلاثاء، إن المرضى بمستشفى كاغد خانة الحكومي سيتم نقلهم إلى أحد مستشفيات منطقة شيشلي.

وذكر قوجة أن الخطوة ستكتمل خلال بضعة أيام، وأن مبنى مستشفى جراح باشا الجامعي أيضا سيتم إخلاؤه.

وأعلن مستشفى جراح باشا أمس، أن مبانيه تم إعادة فحصها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا.

وأوضح مسؤولو المستشفى، أن جزءا كبيرا من مجمع المستشفى لم يتجاوز الفحص بشكل مرضي، لذلك لم يتسن استمرار التشغيل.

وتضرر 800 سرير بأجنحة الطب الباطني والجراحة، و32 غرفة عمليات ووحدة رعاية مركزة وجناح غسيل كلوي، من بين منشآت أخرى. وإجمالا بات 105 آلاف متر مربع خارج الخدمة.

وأسفر الزلزال عن وفاة 44218 شخصا في تركيا وحدها، وفقا لهيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بينما تم تسجيل 5900 وفاة في سوريا المجاورة حتى الآن.

وتضرر حوالي 29 مليون شخص في الدولتين جراء الكارثة.