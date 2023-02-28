محكمة باكستانية تأمر باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

أمرت محكمة باكستانية، قبل قليل، باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يذكر أن البرلمان الباكستاني عزل عمران خان من السلطة عبر التصويت على حجب الثقة عن حكومته، وبذلك، فإن إنهاء حكم خان لم يكن مثل سابقيه، حيث يعد أول رئيس وزراء في باكستان يعزل من منصبه بحجب الثقة.

ومع وجوده في المعارضة، أعلنت مفوضية الانتخابات فوزه في انتخابات تشريعية فرعية شمال غرب البلاد.

ومنذ عزله في أبريل الماضي، وخان يقود مسيرات احتجاجية ويحشد للضغط على الحكومة لتجري انتخابات مبكرة، بينما تريد الحكومة الاستمرار حتى موعد الانتخابات في أكتوبر المقبل، لتأخذ فرصة إصلاح الاقتصاد.