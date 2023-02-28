ألمانيا: تعافي السياحة واقتراب أعداد السائحين من مستويات ما قبل كورونا

قالت جمعية السياحة الألمانية (دي تي في) اليوم الثلاثاء، إن السياحة الألمانية هذا العام وضعت قدمها على الطريق الصحيح للوصول إلى المستويات القياسية لفترة ما قبل جائحة فيروس كورونا، حيث سدت أعداد أكبر من سياح الداخل جزءا من الفجوة التي خلفها غياب السائحين الأجانب.

وقال رئيس الجمعية راينهارد ماير ، قبل انطلاق معرض السفر الدولي في برلين في 7 مارس المقبل، إنه "من الممكن أن نصل إلى أعداد الليالي السياحية التي كان عليها الوضع في عام 2019".

وفي الوقت الذي يصعب فيه التوقع بشكل دقيق نظرا لسلوك السائحين في الحجوزات قصيرة الأجل، فإنه من الأرجح أن تحتفظ ألمانيا بكونها مقصد السفر المفضل لأغلب المواطنين الألمان هذا العام.

وقال ماير، في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "ربما يعزف بعض المواطنين الألمان أيضا عن السفر لمسافات طويلة بسبب ارتفاع معدلات التضخم أو لأسباب لها صلة بحماية المناخ وقيامهم بالتمتع بإجازاتهم داخل ألمانيا بدلا من ذلك".

وأشار ماير إلى ارتفاع الطلب من جانب السائحين الأجانب مرة أخرى، وبشكل خاص فيما يتعلق بسياحة المدن، ففي العام الماضي، حسبما أوضحت الأرقام الرسمية الأولية، تراجعت الليالي السياحية للضيوف من ألمانيا والخارج بنحو 9% في فترة ما قبل كوفيد -19 بما يقدر إجماليا بـ450.8 مليون.