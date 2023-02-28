رئيس شعبة الدواجن: دول الخليج تستورد من البرازيل 70% من احتياجاتها الداجنة

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الفراخ البرازيلي المجمدة والمبردة صحية للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن دول الخليج تستورد 70% من احتياجاتها الداجنة من البرازيل.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البرازيل تضم أجود مراعي الدواجن وأنواع العلف، قائلًا إن نسبة التحول (اللحم في الكيلو الواحد) بالدواجن البرازيلي كبيرة.



ونفى وجود أزمة في الدواجن داخل مصر أو في الإنتاج المحلي، مرجعًا انخفاض الأسعار مؤخرًا، إلى استيراد الدواجن البرازيلي، وزيادة المعروض في الأسواق.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن في مصر برئاسة مجلس الوزراء ووزير الزراعة، منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، موضحًا أنها اجتمعت أكثر من مرة، لبحث كيفية التصرف حال حدوث مشكلة في الأعلاف أو الإنتاج الداجني.



ولفت رئيس شعبة الدواجن، إلى «اتخاذ عدة قرارات طبقت على أرض الواقع»، مؤكدًا أن وزارة الزراعة بذلت مجهودات كبيرة لتوفير الأعلاف الذي يكفي حاجة الإنتاج المحلي.



ونوه أن «زيادة الأسعار ترجع إلى رغبة أصحاب النفوس الضعيفة في تحقيق هامش ربح غير معقول»، معقبًا: «بعض التجار تلاعبوا بالأسواق، وعلينا أن نتكاتف جميعًا من أجل المستهلك المصري».





